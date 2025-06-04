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В Киеве командир воинской части заплатил взятку, чтобы не попасть на фронт

В Киеве командир воинской части Госпогранслужбы дал взятку, чтобы избежать фронта
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РИА Новости

В Киеве командир воинской части Госпогранслужбы дал взятку главе военно-врачебной комиссии (ВВК), чтобы не ехать на фронт. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По версии следствия, полковник за $2 тыс. попросил врача подделать справку о легком заболевании. Данный документ позволил бы ему остаться на службе, но не ехать в зону боевых действий.

«Факт передачи денег зафиксировали в рамках расследования уголовного производства в отношении председателя военно-врачебной комиссии одного из медучреждений Государственной пограничной службы Украины», — говорится в сообщении.

Недавно депутат Верховной рады Ольга Смаглюк предложила ввести декларирование для работников ТЦК из-за взяток.

В свою очередь представители движения Stop Grave сообщили, что взятки за уклонение от призыва на Украине неуклонно растут. В условиях ухудшения ситуация на фронте для ВСУ граждане все реже и реже желают вступать в вооруженные силы.

Ранее украинского чиновника поймали на взятке в размере $65 тысяч.

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