Объект тепловой генерации на Украине подвергся атаке

Объект тепловой генерации в Киевской области подвергся массированному обстрелу. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в настоящее время на месте работают энергетики и спасатели. Им было поручено ликвидировать последствия атаки.

«Делается все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию», — добавили в ведомстве.

8 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в районе Киева был нанесен удар по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Местные жители сообщили о примерно семи взрывах. В результате атаки в украинской столице и Киевской области произошли массовые отключения электроэнергии.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на территории Киевской области. Ее ввели в эксплуатацию в 1969 году. Инфраструктурный объект находится на берегу реки Днепр, на расстоянии 13 км от Киева.

Ранее в Полтавской области произошел взрыв, повредивший автомобильно-железнодорожный мост через реку Днепр.