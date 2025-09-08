На Украине на одну минуту объявили радиационную тревогу

В Кировоградской области Украины на одну минуту объявили об радиационной опасности. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение о радиационной опасности на территории Кропивницкого района появилось на онлайн-карте в 22:49 мск. Но уже через минуту оно исчезло.

Предположительно, имел место сбой в системе оповещения. Официальных комментариев со стороны украинских властей по поводу происшедшего не поступило.

Утром 7 сентября военкоры сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам украинской армии в ряде регионов республики. По их данным, удары ракетами и дронами наносились по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, поражен был также аэродром «Школьный» в Одессе.

Днем 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ночной удар по республике. По словам украинского лидера, Киев вместе с Парижем готовят новые меры по укреплению обороны Украины.

Ранее взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в центре Украины.