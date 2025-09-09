МВД Катара сообщило о гибели своего сотрудника в результате израильского авиаудара

Один из сотрудников сил безопасности Катара погиб в результате израильского авиаудара по Дохе. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой Министерство внутренних дел государства.

По официальным данным катарского МВД, жертвой атаки стал сотрудник правоохранительных органов. Точные обстоятельства инцидента и детали произошедшего уточняются.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Ранее в ХАМАС сообщили о гибели сына лидера движения при ударе Израиля.