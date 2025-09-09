Израиль сбросил свыше десяти боеприпасов на объект в Катаре

В ходе атаки Израиля на членов политбюро ХАМАС в Дохе было задействовано около 15 самолетов, с которых было сброшено более 10 боеприпасов. Об этом сообщило израильская армейская радиостанция Галей ЦАХАЛ.
«В атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более 10 боеприпасов поразили цель с интервалом в несколько секунд», — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, целью атаки стал только один объект. Кроме того, отмечается, что ВВС Израиля произвели дозаправку самолетов прямо в воздухе во время операции.
9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС.
Отмечалось, что взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства. В МИД Катара заявили о начале расследования на максимально высоком уровне по факту нападения на членов политбюро палестинского движения.
Ранее в Катаре рассказали о последствиях атаки Израиля по Дохе.