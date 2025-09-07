Экс-нардеп связал удар по зданию кабмина Украины с ошибкой сил ПВО

Причиной пожара в здании украинского правительства стала некорректная работа украинской системы ПВО. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады и эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в интервью «AиФ».

Он предположил, что обломки сбитых средствами ПВО целей попали в здание кабмина, вызвав возгорание на верхних этажах. Килинкаров подчеркнул, что прямого попадания в правительственное здание в центре Киева зафиксировано не было.

Пожар в здании правительства Украины произошел в ночь на 7 сентября после массированной российской атаки. Украинский премьер Юлия Свириденко подтвердила факт повреждений и обвинила Москву в умышленной атаке на здание кабмина.

В свою очередь, Минобороны РФ официально не подтверждает свою причастность к пожару, заявляя, что удары наносились исключительно по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.

Ранее в Одесской области начался сильный пожар в порту.