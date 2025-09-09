Над акваторией Черного моря уничтожили 10 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В публикации говорится, что атака была перехвачена в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени.

Утром в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 31 украинский беспилотник в небе над территорией России.

Больше всего БПЛА — 15 — уничтожено над акваторией Черного моря. Также 7 вражеских беспилотников сбили в Белгородской области, еще три БПЛА удалось ликвидировать в Курской области. Помимо этого, дроны уничтожили над Крымом и Краснодарским краем, а также в Тамбовской и Воронежской областях.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи пострадал мужчина. Его не удалось спасти.

Ранее стало известно, что на Западе обсуждают создание «воздушного щита» на Украине.