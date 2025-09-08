На Западе обсуждают создание «воздушного щита» на Украине

Европа не верит в возможность урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем, и поэтому хочет закрыть небо над Украиной при помощи США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Сейчас идут разговоры о создании «фактического режима прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины», — говорится в публикации.

Ожидается, что этот щит сможет усилить противовоздушную оборону Украины и закроет небо от беспилотников. Кроме того, европейцы предлагают оказать стране военно-морскую поддержку. Также обсуждается размещение авианосцев, «вероятно, из Европы».

До этого издание Military Times сообщило, что в Киеве считают отправку европейских войск дорогой и ненадежной гарантией безопасности. В статье отмечается, что украинцы сомневаются, что иностранные военные «вступят в бой» в случае возможного нападения на страну. Вместо этого украинцы предлагают установить европейскую систему противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield («Европейский небесный щит»), которая защитит страну от воздушных угроз в виде беспилотников и ракет.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.