Российские военные используют новый роботизированный комплекс в зоне СВО

«Первый канал»: бойцы ВС РФ используют новый робот-курьер в зоне СВО
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российские бойцы используют новый многоцелевой роботизированный комплекс «Курьер» в зоне спецоперации, сообщает «Первый канал».

Отмечается, что «Курьер» выполняет самые разные задачи — от доставки снарядов до участия в штурмах. На платформе установлен тяжелый пулемет «Утес», робот может перевозить десяток противотанковых мин. Также машина оборудована мощнейшей системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она создает вокруг робота купол радиоподавления диаметром 300 метров.

В мае холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в зону СВО очередную партию наземных роботизированных комплексов (дронов) «Депеша».

Депеша» может развивать скорость до 15 км/ч и может доставить груз массой 100 кг. Комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия.

Также «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М последних модификаций.

Ранее в США выбрали победителя битвы между Т-90 и Challenger 3 в третьей мировой.

