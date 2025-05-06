Новые партии современных боевых танков Т-90М отправлены в войска

«Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М последних модификаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» в преддверии Дня Победы поставил очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» для российской армии. Проводить своих «потомков» на место отправки приехал знаменитый танк Победы Т-34-85», — сообщили в УВЗ.

Т-72Б3М и Т-90М — основные боевые танки, которые стоят на вооружении российской армии, они активно применяются в зоне специальной военной операции на Украине. Т-90 является глубокой модернизацией изначального проекта Т-72, а модификация Б3М — это промежуточный этап: боевые машины производятся при помощи модернизации старых образцов.

До этого танк Т-80БВМ группировки российских войск «Центр» на Красноармейском направлении уничтожил пункт дислокации украинских войск.

Огонь танка корректировался беспилотниками, что позволило обойтись минимальным расходом снарядов.

Ранее в США выбрали победителя битвы между Т-90 и Challenger 3 в Третьей Мировой.