В ДНР заявили, что вокруг Константиновки установили заграждение из колючей проволоки

Вооруженные силы Украины установили вокруг города Константиновка колючую проволоку и вырыли противотанковый ров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
«Константиновка вкруговую опутана колючей проволокой, там несколько рубежей, а также вырыт противотанковый ров», — сказал он.
Советник главы ДНР добавил, что оборонительные сооружения выстроены также внутри города.
Накануне РИА Новости со ссылкой на российского военного сообщало, что украинские войска готовят Константиновку к обороне и превращают город в большой укрепрайон.
По его словам, ВСУ готовятся к обороне как внешнего, так и внутреннего периметра.
По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские войска на конец августа контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.
Ранее сообщалось о продвижении российских военных в центре Красноармейска.