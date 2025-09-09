Кимаковский: ВСУ установили вокруг Константиновки заграждение из проволоки

Вооруженные силы Украины установили вокруг города Константиновка колючую проволоку и вырыли противотанковый ров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Константиновка вкруговую опутана колючей проволокой, там несколько рубежей, а также вырыт противотанковый ров», — сказал он.

Советник главы ДНР добавил, что оборонительные сооружения выстроены также внутри города.

Накануне РИА Новости со ссылкой на российского военного сообщало, что украинские войска готовят Константиновку к обороне и превращают город в большой укрепрайон.

По его словам, ВСУ готовятся к обороне как внешнего, так и внутреннего периметра.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские войска на конец августа контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

Ранее сообщалось о продвижении российских военных в центре Красноармейска.