Стало известно о продвижении российских военных в центре Красноармейска

ВХ: российские военные зашли в центральные районы Красноармейска в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие внедрившиеся в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) до центральных районов города. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации говорится, что на линии боевого соприкосновения ситуация развивается стремительно.

«Судя по поступающим сведениям, российские подразделения вышли в центральные районы города, а отдельные источники утверждают, что бои идут уже в районе железнодорожной станции», — говорится в сообщении.

Авторы публикации отметили, что в случае подтверждения этих данных со стороны Минобороны РФ, можно будет говорить о начале основной стадии сражения. Специалисты добавили, что точного понимания того, какие силы главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский будет готов бросить, чтобы «отбить» утраченные территории.

В посте подчеркивается, что успешное наступление российской армии в центре Красноармейска определит, останется ли у украинской стороны возможность удерживать линию обороны или она начнет «разваливаться по всему району вплоть до Константиновки».

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные ведут боевые действия в высотках Красноармейска. По его словам, ВСУ перебросили в город большое количество резервов, чтобы сдержать наступление российских бойцов.

Ранее военный эксперт назвал самое успешное направление за неделю в зоне СВО.

