Пушилин: ожесточенные бои идут на Краснолиманском направлении

Пушилин заявил, что в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои

В районе города Красный Лиман идут ожесточенные бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«На Краснолиманском направлении основные боевые действия, такие достаточно ожесточенные боестолкновения в районе уже населенного пункта Красный Лиман проходят», — сказал он.

24 августа глава ДНР заявлял, что российские подразделения расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. Он также сообщал, что российские военные вышли на ближайшие подступы к Димитрову.

1 сентября его советник Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска разделили группировку Вооруженных сил Украины на данном направлении в районе населенного пункта Шандриголово.

По его данным, ВС РФ вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово.

Ранее военный эксперт заявил о формировании огневого кармана для ВСУ в ДНР.