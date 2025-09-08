В Госдуме назвали удар ВС РФ по мосту через Днепр новым этапом украинского конфликта

Швыткин: удар ВС РФ по мосту через Днепр может парализовать логистику ВСУ

Удар Вооруженных сил РФ по мосту через Днепр можно рассматривать, как начало нового этапа украинского конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

По его словам, данный объект имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит снабжение украинских войск, включая поставки из других стран.

«Поэтому для нас этот удар имеет очень большое значение, ведь он препятствует логистике противника», — сказал парламентарий.

Россия впервые нанесла удар по этому сооружению, что дает основания говорить о переходе боевых действий в новую фазу, отметил Швыткин. Он подчеркнул, что действия ВС РФ реализуются в соответствии с замыслом Генштаба.

8 сентября генерал-майор Владимир Попов заявил, что удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области сможет остановить поставки ВСУ. По его словам, двухъярусный мост соединял левый и правый берег Днепра, по нему передвигались автомобили и поезда.

7 сентября Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. По данным канала, удары ракетами и беспилотниками были нанесены по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту, Кривому Рогу, Одессе, а также аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.

