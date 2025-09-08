Молдавского пограничника задержали за похищение украинских уклонистов

В Молдавии задержали пограничника, который возвращал на Украину уклонистов

В Молдавии задержали начальника сектора пограничной полиции, которого обвиняют в похищении и возвращении на Украину двух уклонистов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Собраны доказательства, указывающие на похищение двух украинцев. Перед отправкой на родину мужчин ограбили. У подозреваемого обнаружили вещи беженцев.

Сотрудника пограничной полиции арестовали на 30 дней, проводится расследование.

По данным украинских судебных органов, по состоянию на конец августа 2025 года, число случаев уклонения от военной службы на Украине превысило результаты всего 2024 года.

21 августа украинское правительство предложило ввести наказание за незаконное пересечение границы во время военного положения и за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Власти республики планировали ввести уголовную ответственность для уклонистов за выезд из страны.

Ранее сообщалось, что на Украине ужесточат ответственность за незаконный выезд за границу.