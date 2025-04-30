Дугин: Россия, проводя СВО, сражается за справедливость, как было в годы ВОВ

Россия, проводя специальную военную операцию (СВО) на Украине, сражается за справедливость во всем мире, как было в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил философ, политолог и социолог Александр Дугин, пишет РИА Новости.

«Если внимательно подумать, какой смысл в специальной военной операции, которая идет сейчас, ведь это тоже священная война, и сегодня мы стоим за свет, за истину, за правду, за справедливость», — сказал Дугин во время лекции на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По мнению философа, СВО — это «продолжение Великой Отечественной войны». Дугин подчеркнул, что сейчас народ, как и тогда, бьется «против темной силы, которая поглотила Европу и готовилась поглотить весь мир».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал правильными решения российского лидера Владимира Путина, касающиеся СВО, заявив, что он сделал то, что должен был сделать.

По словам представителя Кремля, нацисты опять начали вскидывать руки и пытаться оказать влияние на власть, и Россия не могла на это не отреагировать. Песков подчеркнул, что сейчас «долг россиян — победить».

Ранее Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина в годы войны.