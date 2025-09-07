РИА Новости: боец ВСУ лежал в госпитале с наемниками из Латинской Америки

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик лежал в госпитале с латиноамериканскими военными из 47-ой бригады. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пленного бойца.

«Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область Украины — «Газета.Ru»)... Были иностранцы, они рассказывали, что они с «Магуры». «Магура» — это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец», — сказал мужчина.

Хвости добавил, что был удивлен размещению иностранных военных в одной палате с украинским солдатом. По его словам, они разговаривали исключительно на испанском.

Утром 7 сентября сообщалось, что в боевых действиях в составе ВСУ участвуют по меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников. Так, в составе украинской армии числятся батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

Ранее российские военные взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.