На Кубани ввели запрет на распространение информации об атаках дронов и работе сил ПВО

В Краснодарском крае запретили распространять информацию об атаках беспилотников
Telegram-канал «SHOT»

В Краснодарском крае введен запрет на распространение информации о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов и работе сил противовоздушной обороны (ПВО). Постановление об этом, подписанное губернатором региона Вячеславом Кондратьевым, размещено на сайте краевой администрации.

В соответствии с ним на территории Кубани запрещено распространение любой информации, включая фото- и видео -материалы, которая касается применения и последствий применения беспилотников и позволяющая идентифицировать их тип, место нахождения, падения, запуска, траекторию полета, места атаки и факт поражения объектов и нанесенных повреждений. Запрет касается и информации о работе систем и средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, нельзя публиковать информацию, раскрывающую места расположения сил и средств министерства обороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии и потенциально опасных объектов инфраструктуры и критически важных объектов.

Запрет не распространяется на опубликование официальной информации федеральных, краевых и муниципальных органов власти.

Органы ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии будут отслеживать факты распространения запрещенной информации и устанавливать нарушителей.

4 сентября стало известно, что власти Белгородской области запретили публиковать сведения об атаках на регион.

Ранее жителям еще одного российского региона запретили снимать работу ПВО.

Атаки БПЛА на Россию
