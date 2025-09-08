На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над двумя регионами России сбили три украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Брянской областями
MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 7 сентября уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Брянской областями. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дроны ликвидировали в период c 20:00 мск до 23:00 мск. Два БПЛА уничтожили над Курской областью, один — над Брянской областью.

7 сентября шесть мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке. В Калининском районе города ранения средней тяжести получили подростки и взрослые: парень 2004 года рождения, две девушки 2003 и 2006 годов рождения, девочка 2011 года рождения, а также девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В воскресенье военные Вооруженных сил Украины трижды за вечер обстреляли территорию парка «Гулливер».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

Атаки БПЛА на Россию
