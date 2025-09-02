Марочко: российские войска продавили ВСУ и подошли к Синельниково у Волчанска

Российские военнослужащие продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подошли к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«В ходе боев российской армии удалось продавить оборонительную линию противника в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска. Наши войска закрепились на новых рубежах севернее населенного пункта Синельниково», — сказал он.

Марочко уточнил, что на данный момент расстояние до населенного пункта составляет менее двух километров.

1 сентября военный эксперт сообщил, что украинская армия за неделю в боях на рубежах Луганской народной республики потеряла 4 115 военнослужащих и наемников. По его словам, российские войска уничтожили пять танков, 46 орудий полевой артиллерии, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 96 складов боеприпасов и свыше 270 боевых машин ВСУ.

Ранее были названы подконтрольные ВСУ участки в ЛНР.