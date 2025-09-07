Зеленский обсудил с Макроном ночной удар по Украине

Зеленский обсудил с Макроном совместный ответ на ночную атаку на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ночной удар по республике. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Обсудили жесткий ночной российский обстрел. <...> Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа», — написал глава республики.

Зеленский добавил, что Киев вместе с Парижем готовят новые меры по укреплению обороны Украины.

Утром 7 сентября военкоры сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам украинской армии в ряде регионов республики. По их данным, удары ракетами и дронами наносились по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, поражен был также аэродром «Школьный» в Одессе.

Ранее Украине заявили, что Россия совершенствует вооружение «комбинированных ударов».