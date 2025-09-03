На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский штурмовик рассказал подробности освобождения Камышевахи в ДНР

Боец Сокол: ВСУ обстреливали брошенные позиции, отступая из Камышевахи
Thomas Peter/Reuters

Украинские войска, отступая из села Камышеваха в Донецкой Народной Республике (ДНР), открывали огонь по своим же брошенным позициям. При освобождении населенного пункта, Вооруженные Силы России (ВС РФ) столкнулись с ожесточенным сопротивлением противника, рассказал в беседе с РИА Новости штурмовик российской группировки войск «Восток» с позывным «Сокол».

«Приходилось это все делать по ночи, в пончо, в котором противник не видит ночью. Двигались скрытно, закрепились в первом окопе», — отметил российский боец.

По словам «Сокола», продвинувшись вглубь занимаемых позиций противника, штурмовики увидели брошенные позиции украинских подразделений — «все имущество оставлено». Заметив продвижение российских солдат, ВСУ «открыли огонь по тем же окопам артиллерией и минометами», рассказал собеседник агентства.

Такие действия ВСУ, по мнению Сокола, говорят о том, что командование противника заранее понимало, что Камышеваху придется оставить.

31 августа, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что весь юг республики перешел под контроль ВС РФ после освобождения последнего населенного пункта — Камышевахи.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункты управления и цеха производства беспилотников ВСУ.

