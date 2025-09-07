На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил украинские телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего и информация об ущербе не уточняется.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице Украины звучит воздушная тревога.

Утром 7 сентября военкоры сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам украинской армии в ряде регионов республики. По их данным, удары ракетами и дронами наносились по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, поражен был также аэродром «Школьный» в Одессе.

Днем 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ночной удар по республике. По словам украинского лидера, Киев вместе с Парижем готовят новые меры по укреплению обороны Украины.

Ранее в украинском Николаеве прогремел взрыв.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами