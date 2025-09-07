В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил украинские телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего и информация об ущербе не уточняется.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице Украины звучит воздушная тревога.

Утром 7 сентября военкоры сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам украинской армии в ряде регионов республики. По их данным, удары ракетами и дронами наносились по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, поражен был также аэродром «Школьный» в Одессе.

Днем 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ночной удар по республике. По словам украинского лидера, Киев вместе с Парижем готовят новые меры по укреплению обороны Украины.

Ранее в украинском Николаеве прогремел взрыв.