Украина не способна перехватить ракету «Орешник». Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики Кирилл Буданов в эфире YouTube-канала «Апостроф».

«Это очень серьезное оружие. Перехватить ее (ракету «Орешник». — «Газета.Ru») мы не сможем», — сказал глава ГУР.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар «Орешником» по Банковой, где находится здание администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, по его словам, он отказался.

До этого бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» может поразить любую цель в Европе, что полностью меняет картину мира. По его словам, сбить эту ракету невозможно. Экс-разведчик добавил, что у США и НАТО нет подобного вооружения.

Ранее в Польше заявили, что «Орешник» изменил военную ситуацию в Восточной Европе.