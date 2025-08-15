На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили, что «Орешник» изменил военную ситуацию в Восточной Европе

Defence24: размещение «Орешника» в Белоруссии меняет военную ситуацию в Европе
close
РИА «Новости»

Появление в Белоруссии баллистической ракеты «Орешник», которая может переносить ядерный заряд, существенно меняет военную ситуацию в Восточной Европе, с точки зрения Минска. Об этом пишет польский портал Defence24.

«С точки зрения самой Белоруссии, участие в подобных учениях усиливает ее зависимость от России, но одновременно дает ей больший вес в военном уравнении», — говорится в статье.

Автор материала отмечает, что «Орешник» способен преодолеть большинство из существующих систем ПВО, и его появление в Белоруссии повышает значение Минска в военной стратегии Москвы.

13 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ходе совместных военных учений Москвы и Минска «Запад-2025» в сентябре будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия демонстрируют миролюбие и открытость, однако «порох всегда надо держать сухим».

Ранее Лукашенко раскрыл подробности об установке «Орешника» в Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами