На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В силовых службах заявили, что к Волчанску переброшен спецназ погранслужбы Украины

ТАСС: ВСУ перебросили на Волчанское направление подготовленный США спецназ
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинское командование перебросило на Волчанское направление отряд спецназа пограничной службы из состава 10-го погранотряда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины «Дозор», входящего в состав 10-го ПОГО г. Одесса», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала военного конфликта, а с командиром отряда встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись у Волчанска в Харьковской области и закрепились на левом берегу реки Волчья.

По его словам, в данный момент в этом районе «идут довольно-таки серьезные, ожесточенные бои».

До этого он сообщал, что ВС РФ удалось продавить оборонительную линию ВСУ в лесном массиве урочища Татарское, находящегося западнее Волчанска.

Ранее Герасимов рассказал об успехах армии России за полгода.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами