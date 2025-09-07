Украинское командование перебросило на Волчанское направление отряд спецназа пограничной службы из состава 10-го погранотряда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины «Дозор», входящего в состав 10-го ПОГО г. Одесса», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала военного конфликта, а с командиром отряда встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись у Волчанска в Харьковской области и закрепились на левом берегу реки Волчья.

По его словам, в данный момент в этом районе «идут довольно-таки серьезные, ожесточенные бои».

До этого он сообщал, что ВС РФ удалось продавить оборонительную линию ВСУ в лесном массиве урочища Татарское, находящегося западнее Волчанска.

