СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях

СБУ объявила о подозрении главе Чечни Кадырову по статье о военных преступлениях
Григорий Сысоев/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову по статье, связанной с военными преступлениями. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ утверждают, что высказывания Кадырова якобы нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

В августе 2022 года Служба безопасности Украины также заявила о предъявлении обвинений в «военных преступлениях» главе Чечни и его помощникам. Как утверждали в СБУ, против Кадырова были собраны «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым причастен сам глава Чечни, а также его бывший помощник, а ныне советник главы МЧС России Даниил Мартынов и командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Хусейн Межидов, участвовавших в спецоперации на Украине.

Ранее на Украине мужчину осудили из-за гуманитарной помощи от России.

