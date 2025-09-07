Один человек ранен при атаке БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области при падении обломков БПЛА ранен мужчина

В результате падения обломков беспилотников в Воронежской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области, рассказал Гусев.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

Помимо этого, при атаке были повреждены кровля и остекление частного дома, загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия находятся представители оперативных служб, добавил губернатор.

До этого Гусев сообщал, что средства ПВО обнаружили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов в небе над тремя районами Воронежской области.

По данным Минобороны, за ночь были сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в 10 регионах.

Ранее женщина пострадала при атаке беспилотников на село Дунайка.