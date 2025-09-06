БПЛА атаковал белгородское село, пострадала женщина

В Белгородской области при налете украинских дронов на село Дунайку пострадала женщина, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что пострадавшую госпитализировали в белгородскую больницу №2. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). После того как врачи помогли женщине, она отправилась домой.

«Вследствие детонации повреждены фасад, ограждение частного домовладения, а также автомобиль», — добавил чиновник.

До этого в регионе в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе при атаке дрона загорелся припаркованный автомобиль. Позднее была повреждена еще одна машина. В селе Муром при атаках FPV-дронами (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) были пробиты кровли, выбиты окна и посечены фасады трех домов. В селе Глотово Грайворонского округа после детонации беспилотника загорелась кровля складского помещения. В хуторе Масычево дроном был атакован автомобиль.

