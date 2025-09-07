Российские военные активно поражают склады и командные пункты украинской армии, не позволяют им провести ротацию противника в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«ВСУ регулярно предпринимают попытки ротации и переброски личного состава. Тем не менее ВС РФ наносят точные удары по складам, командным пунктам и логистике противника», — сказал он.

Перемещение техники и живой силы ВСУ зафиксировано, в частности, в районе Дарьевки и Антоновки, уточнил Сальдо.

Сальдо отмечал, что жители Херсона не поддаются пропаганде украинских властей и помогают российской армии бороться с ВСУ.

До этого Владимир Сальдо напомнил, что Херсон вошел в состав России вместе с Херсонской областью по итогам референдума в 2022 году. Он подчеркнул, что это необходимо учитывать при заключении мирного договора между РФ и Украиной.

Ранее Сальдо рассказал о личных гарантиях безопасности Зеленскому.