Над территорией РФ за ночь сбили более 30 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам на российской территории с помощью дронов самолетного типа. Атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября.

Наибольшее количество целей — 14 — перехватили над акваторией Черного моря. В Смоленской области сбили восемь беспилотников, в Брянской области — пять. По три БПЛА уничтожили в воздушном пространстве Краснодарского края и Белгородской области, один — в Калужской области.

Утром 6 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион также подвергся атаке украинских дронов. Как он рассказал, дежурные средства ПВО нейтрализовали шесть беспилотников в двух районах.

Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее в одном из районов зафиксировали повреждение социального учреждения, в другом районе из-за падения обломков БПЛА загорелась трава. Пожар уже ликвидировали.

Ранее в Калужской области дрон упал на жилой дом.