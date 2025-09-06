Штурмовики и дроноводы «Севера» уничтожили трех военных ВСУ в Сумской области

Штурмовики и операторы БПЛА российской группировки войск «Север» уничтожили трех украинских солдат в рамках расширения буферной зоны в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Ветер».

По его словам, дроноводы прикрывали штурмовиков, корректируя с воздуха их перемещения и сообщая им информацию о местонахождении противника.

Одного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил штурмовик, двое других были ликвидированы операторами БПЛА.

6 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что штурмовые группы ВСУ потеряли более 50% личного состава в результате попыток контратаковать в Сумской области. Бойцы «Севера» за минувшие сутки отразили четыре контратаки украинских формирований.

2 сентября стало известно, что в Сумской области пропали без вести около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Такую цифру приводят родственники украинских солдат. При этом реальное количество исчезнувших может быть гораздо больше.

Ранее в Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа.