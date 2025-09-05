Израиль ударил по жилым домам в секторе Газа

Израиль ударил по жилым домам в Газе, разрушено одно здание

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по жилым домам в секторе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание. Об этом РИА Новости заявил представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль.

«Израильская армия сегодня [нанесла удар] по многоэтажному зданию «Муштаха» в западном районе города Газа», — сказал он.

По словам Басаля, удар связан с началом операции по уничтожению многоэтажных жилых зданий в Газе, в которых проживают десятки тысяч палестинцев.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее в Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля.