Обломки беспилотника нашли в одном из районов Краснодарского края

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что фрагменты дрона упали в районе поселка Ильского. При этом никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких повреждений и возгораний.

«На месте работают экстренные и специальные службы», — отмечается в тексте.

Утром 6 сентября в министерстве обороны РФ рассказали, что в течение ночи над российской территорией сбили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября.

Больше всего целей — 14 — уничтожили над акваторией Черного моря. Еще восемь летательных аппаратов перехватили в Смоленской области, пять — в Брянской области, по три — в Краснодарском крае и Белгородской области, один — в Калужской области.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, его регион также подвергся атаке беспилотников. Всего здесь сбили шесть БПЛА. Глава российского субъекта добавил, что в результате падения обломков дронов в одном из районов произошло возгорание травы. В другом районе зафиксировали незначительные повреждения социального учреждения.

Ранее в Рязанской области фрагменты беспилотника упали на территории промышленного предприятия.