Обломки БПЛА попали на территорию промпредприятия в российском регионе

Малков: обломки БПЛА попали на территорию промпредприятия в Рязанской области
Обломки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на территорию промышленного предприятия в Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, в настоящее время устраняются последствия атаки. Чиновник отметил, что, по предварительным данным, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет.

Кроме того, он заявил, что этой ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили восемь вражеских беспилотников над территорией Рязанской области.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
