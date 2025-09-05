Обломки БПЛА попали на территорию промпредприятия в российском регионе

Обломки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на территорию промышленного предприятия в Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, в настоящее время устраняются последствия атаки. Чиновник отметил, что, по предварительным данным, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет.

Кроме того, он заявил, что этой ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили восемь вражеских беспилотников над территорией Рязанской области.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы России.