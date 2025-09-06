На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония отправила в Польшу военных инструкторов

Эстония отправила инструкторов в Польшу для обучения солдат ВСУ
close
Depositphotos

Эстония отправила подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов в Польшу для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на командира эстонского подразделения капитана Сильвера Кульдкеппа.

«В рамках учебной миссии Legio Силы обороны Эстонии отправили подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов численностью до 10 человек в Польшу для обучения украинских солдат», — говорится в публикации.

Отмечается, что с февраля 2022 года инструкторы Эстонии обучили более 2 тысяч украинских военных.

Несколько дней назад стало известно, что Эстония поучаствует в закупке вооружения у США для Украины. Речь идет об участии Таллина в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран — членов НАТО.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL. По его словам, новый механизм позволит странам — членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.

Ранее в Румынии заявили о постоянной военной помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами