Эстония отправила в Польшу военных инструкторов

Эстония отправила подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов в Польшу для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на командира эстонского подразделения капитана Сильвера Кульдкеппа.

«В рамках учебной миссии Legio Силы обороны Эстонии отправили подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов численностью до 10 человек в Польшу для обучения украинских солдат», — говорится в публикации.

Отмечается, что с февраля 2022 года инструкторы Эстонии обучили более 2 тысяч украинских военных.

Несколько дней назад стало известно, что Эстония поучаствует в закупке вооружения у США для Украины. Речь идет об участии Таллина в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран — членов НАТО.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL. По его словам, новый механизм позволит странам — членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.

Ранее в Румынии заявили о постоянной военной помощи Украине.