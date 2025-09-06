На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об уничтожении ВСУ собственных военнослужащих при побеге

РИА: командование 425-го полка ВСУ уничтожило военных при попытке бегства
true
true
true
close
Latin America News Agency/Reuters

Командование 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ ликвидировать своих военнослужащих, пытавшихся дезертировать на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, двух бежавших бойцов уничтожили с помощью FPV-беспилотников.

В конце августа агентство сообщало, что ВСУ на Харьковском направлении формируют штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады, после этого девять из десяти переданных другому подразделению военных пропадают.

4 сентября депутаты Верховной рады приняли в I чтении законопроект, в рамках которого предлагается вернуть уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части. Согласно документу, суд могут лишить возможности смягчить ответственность за дезертирство. Раньше военнослужащие могли избежать уголовного наказания, если добровольно вернутся в воинскую часть.

Ранее сообщалось, что с Украины сбежали около 650 тыс. мужчин призывного возраста.

