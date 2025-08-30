На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о незавидной судьбе штурмовиков ВСУ под Харьковом

РИА Новости: 90% штурмовиков ВСУ пропадают без вести на Харьковском направлении
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Харьковском направлении формируют штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады, после этого девять из десяти переданных другому подразделению военных пропадают. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 90% случаев такие «командировки» заканчиваются для них статусом «пропал без вести» и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — рассказали агентству в силовых структурах.

Уточняется, что бойцы 143-й бригады передаются в подчинение командованию 425-го полка, как это происходило на Сумском направлении, когда личный состав механизированных частей отдавали в подчинение бригадам десантно-штурмовых войск.

16 августа стало известно о группе мобилизованных солдат ВСУ, без вести пропавшей в полном составе всего через десять дней после прибытия в пункт дислокации неподалеку от города Сумы.

Ранее стало известно, что ВСУ приравнивают пропавших без вести военных к дезертирам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами