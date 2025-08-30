Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Харьковском направлении формируют штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады, после этого девять из десяти переданных другому подразделению военных пропадают. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 90% случаев такие «командировки» заканчиваются для них статусом «пропал без вести» и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — рассказали агентству в силовых структурах.

Уточняется, что бойцы 143-й бригады передаются в подчинение командованию 425-го полка, как это происходило на Сумском направлении, когда личный состав механизированных частей отдавали в подчинение бригадам десантно-штурмовых войск.

16 августа стало известно о группе мобилизованных солдат ВСУ, без вести пропавшей в полном составе всего через десять дней после прибытия в пункт дислокации неподалеку от города Сумы.

Ранее стало известно, что ВСУ приравнивают пропавших без вести военных к дезертирам.