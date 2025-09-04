На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине приняли законопроект об уголовной ответственности за дезертирство

Рада приняла проект об уголовной ответственности за самовольное оставление части
Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Верховной рады приняли в I чтении законопроект, в рамках которого предлагается вернуть уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно документу, суд могут лишить возможности смягчить ответственность за дезертирство. Раньше военнослужащие могли избежать уголовного наказания, если добровольно вернутся в воинскую часть.

Максимальное наказание в случае принятия законопроекта составит 10 лет лишения свободы.

В конце августа депутаты Верховной рады предложили ужесточить закон для военнослужащих о неповиновении приказу командира, предложив сажать за это в тюрьму на срок от 5 до 10 лет без возможности назначить более мягкое наказание или испытательный срок. Статья 402 Уголовного кодекса Украины предусматривала лишь условное наказание за отказ от выполнения приказа.

До этого депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически превратил солдат ВСУ в рабов. По его мнению, у украинских военнослужащих практически нет шансов вернуться домой живыми.

Ранее в Раде раскрыли, удалось ли привлечь молодежь в ВСУ высокой зарплатой и льготами.

Все новости на тему:
Новости Украины
