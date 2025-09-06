На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, что в Харьковской области ВС РФ освобождают сразу три населенных пункта

Марочко: ВС РФ начали бои за три населенных пункта в Харьковской области
Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска начали бои сразу за три населенных пункта в Харьковской области.

По словам эксперта, все три населенных пункта расположены на юго-востоке от Купянска.

«У нас есть улучшение на юго-востоке от Купянска — в Степной Новоселовке, где началось продвижение. Также есть продвижение в районах Петропавловки и Кучеровки. В целом в Купянске уже идут городские бои, и наши военнослужащие постепенно занимают городскую агломерацию», — пояснил Марочко.

Также Марочко сообщал о продвижении российских военных у Волчанска, несмотря на сопротивление ВСУ.

Он уточнил, что ВС РФ продвинулись и закрепились на левом берегу реки Волчья.

2 сентября он сообщал, что в Купянске в Харьковской области под натиском Вооруженных сил РФ около 50 украинских военных сбежали со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение.

Марочко добавил, что по периметру данного района располагаются маневренные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выполняют функции заградотрядов.

Новость дополняется.

