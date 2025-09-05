США развернут 10 F-35 для ударов по «наркотеррористам» в Венесуэле

Reuters: США направили 10 самолетов F-35 в Пуэрто-Рико для операций в Венесуэле

Соединенные Штаты развернут 10 самолетов F-35 на базе в Пуэрто-Рико для нанесения ударов по «наркотеррористическим организациям» в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что истребители прибудут на базу уже к концу следующей недели.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что финальное решение по поводу «смены режима» в Венесуэле будет принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

3 сентября Трамп сообщал, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее Венесуэла обозначила позицию по конфликту с США.