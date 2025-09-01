Венесуэла обозначила позицию по конфликту с США

Мадуро: Венесуэла готова к диалогу с США на основе уважения

Венесуэла готова к диалогу с США на основе уважения, а не угроз и давления. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости.

«Господин президент Трамп, вам нужно быть осторожнее. Потому что [госсекретарь США] Марко Рубио хочет испачкать ваши руки в крови, в крови южноамериканцев, карибской, венесуэльской. Они хотят, чтобы ваша фамилия, Трамп, была навеки запятнана кровью», — сказал он.

Мадуро также назвал Венесуэлу «чемпионами мира по неповиновению перед империализмом и колониализмом». Он выразил надежду, что те каналы связи, которые есть у Каракаса и Вашингтона, будут восстановлены.

28 августа газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.

Позднее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.

Ранее Мадуро обвинил США в нарушении международного договора о запрещении ядерного оружия.