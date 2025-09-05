Мэр Энергодара заявил об артобстреле города со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут артиллерийский обстрел города Энергодара, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава горадминистрации Максим Пухов.

«Зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки», — написал он.

Пухов призвал горожан воздержаться от посещения первого микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов. Он попросил жителей города оставаться в безопасных местах.

Данных о пострадавших и повреждениях мэр города не привел.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной станцией в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 25 июля.

2 сентября Пухов сообщал, что Энергодар три раза за день подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

31 августа ВСУ ударили по жилым кварталам Энергодара. По словам Пухова, обошлось без пострадавших, возгораний и разрушений. Он назвал атаку по городу накануне Дня знаний «циничным актом, направленным на запугивание граждан».

Ранее сообщалось, что Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной.