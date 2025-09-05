В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по северу Ростовской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах», — уточнил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Бутурлиновском и Россошанском районах обнаружили и уничтожили около 10 беспилотников.

Накануне глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о двух пострадавших при атаках украинских БПЛА в регионе. По его словам, один из дронов ударил по рейсовому автобусу на автомобильной дороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор в Климовском районе, в результате чего ранения получил водитель.

Кроме того, атаке беспилотника подвергся комбайн в селе Бровничи, механизатор получил легкую контузию.

Ранее обломки БПЛА повредили дома в двух районах Краснодарского края.