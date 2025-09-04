На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал позерством заявления ЕС о войсках на Украине

TEC: ЕС понимает, что европейские войска никогда не зайдут на Украину
Jean-Francois Badias/AP

Евросоюз понимает, что никакие европейские войска никогда не зайдут на Украину. Об этом заявил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative (TEC).

По мнению эксперта, любые разговоры о таком сценарии не более чем позерство, которое в итоге может привести к еще более серьезным последствиям.

«После окончания боевых действий никаких европейских армий в разоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды», — написал Борхес.

Несмотря на сокращение роли Европы в мировых процессах, ей по-прежнему свойственно стремление демонстрировать свою значимость, отметил он. Россия неоднократно давала понять, что категорически не допустит присутствия войск НАТО на территории Украины, напомнил Борхес.

Сегодня после заседания «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине свои войска после прекращения огня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти государства выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.

