В ЦАХАЛ анонсировали расширение операции в городе Газа

В настоящее время под контролем военнослужащих Армии обороны Израиля находится 40% города Газа. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин, передает РИА Новости.

«Мы контролируем 40% территории города Газа. Операция расширится и усилится в ближайшие дни», — сказал представитель израильских войск.

Дефрин добавил, что сейчас войска ЦАХАЛ маневрируют в районе Зейтун и на окраинах района Шейх Радван.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее в Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля.