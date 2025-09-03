В Раде раскрыли, удалось ли привлечь молодежь в ВСУ высокой зарплатой и льготами

Украинская молодежь в возрасте от 18 до 24 лет не стала массово заключать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), несмотря на высокие зарплаты и льготы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Василий Мокан в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Я знаю, что некоторые люди такой опцией воспользовались, но сказать, что это массово, — нет», — сказал депутат, отвечая на вопрос, пользуются ли спросом молодежные контракты.

В настоящее время молодежный контракт с ВСУ могут заключить украинцы в возрасте от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении высшего образования и другие льготы, в том числе беспроцентную ипотеку. Однако обязательным условием контракта является служба в пехоте, которая участвует в боевых действиях на передовой.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что возрастные рамки по молодежному контракту с ВСУ могут расшириться. Он отметил, что после экспертиз на разных уровнях будет предложен расширенный контракт для других возрастных категорий, также для граждан, попавших под мобилизацию. По словам Палисы, в нем будут прописаны четкие сроки службы и предоставляемые льготы.

Ранее было названо число молодых украинцев, подписавших контракт с армией.