Страны НАТО планируют в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО

Рютте: странам НАТО необходимо в пять раз увеличить число ПВО и ПРО
Global Look Press

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе своего выступления в Праге заявил, что странам-членам НАТО необходимо в пять раз увеличить количество систем противовоздушной обороны (ПВО) и систем противоракетной обороны (ПРО). Трансляция выступления велась на сайте альянса.

«Нам нужно увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз», — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что страны альянса также нуждаются в тысячах бронетранспортеров и танков и миллионах снарядов.

Накануне Рютте заявлял, что НАТО как организация является участником переговоров о гарантиях безопасности для Киева.

По его словам, в настоящее время страны НАТО и «коалиции желающих» коалиция, в которую входят около 30 государств, желающих оказать помощь Украине обсуждают вопрос гарантий безопасности на уровне лидеров государств и начальников генштабов.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

Ранее стала известна первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО.

