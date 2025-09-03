В НАТО заявили об участии в переговорах о гарантиях безопасности для Украины

НАТО как организация является участником переговоров о гарантиях безопасности для Киева, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Об этом сообщает ТАСС.

«Главнокомандующий силами НАТО в Европе принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности. НАТО как организация, безусловно, в этом участвует, поскольку нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены», — сказал Рютте.

По его словам, в настоящее время страны НАТО и «коалиции желающих» обсуждают вопрос гарантий безопасности на уровне лидеров государств и начальников генштабов.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

