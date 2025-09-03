На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт оценил достижения Китая в области беспилотных систем

Военэксперт Кнутов: Китай серьезно продвинулся в разработке беспилотных систем
Maxim Shemetov/Reuters

Китай демонстрирует серьезное продвижение в разработке беспилотных систем. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя прошедший в Пекине парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

«Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», — отметил Кнутов.

Он также обратил внимание, что на параде были показаны не только воздушные беспилотники, но и морские и наземные.

Парад в Пекине состоялся 3 сентября. Какую новейшую технику показала армия КНР, почему китайский парадный батальон считается самым большим в мире и что по этому поводу думает Дональд Трамп — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в США назвали парад в Китае сигналом Западу.

